SCÜ Nature Indeks'te 14. sıraya yerleşti

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ), Türkiye'den sadece 118 üniversitenin değerlendirildiği Nature Indeks'te 14. sırada yer alarak büyük bir başarıya imza attı.

SCÜ Physical Sciences alanında yapılan değerlendirmede Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Salih Cem İnan'ın 2, Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Savaş Kaya'nın ise 1 yayın çalışması ile Nature Index genel sıralamasında yer almaya hak kazandı.

Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, yaptığı açıklamada "Üniversitemiz hem ulusal hem de uluslararası düzeyde yapılan sıralamalarda başarısını devam ettiriyor. Bu çerçevede Nature Index'teki hızlı yükselişte bilimsel çalışmalarıyla bölgemize, ülkemize ve bilim camiasına katkı sunan başta Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Salih Cem İnan ve Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Savaş Kaya olmak üzere tüm akademisyenlerimize teşekkür ederim" dedi.

Elde edilen başarılar sayesinde Nature Index Uluslararası camiasında tanınırlıklarının arttığını söyleyen Rektör Prof. Dr. Yıldız, bu durumun uluslararası öğrencilerin SCÜ'yü tercih etmelerinde katkısının olacağını düşündüklerini belirtti.