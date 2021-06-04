SCÜ' nün projesine 4. kez destek verildi

Kez desteklenmeye hak kazandı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi(SCÜ) Eğitim Fakültesi bünyesinde önceki yıllarda üç kez gerçekleştirilen “Üçü Bir Yerde: Sağlık, Kültür ve Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi” başlıklı proje dördüncü kez desteklenmeye layık görüldü. "4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları" programı kapsamında desteklenecek olan ve yürütücülüğünü Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Murat Bursal'ın yapacağı projenin uzman ekibini, Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Serkan Buldur ve Arş. Gör. Eren Yücel ile Yıldızeli Meslek Yüksekokulu öğretim üyelerinden Prof. Dr. Nazan Yalçın Erik oluşturacak. 10 gün sürecek proje boyunca toplam 49 etkinlik üniversitenin farklı birimlerinde görev yapan alanında uzman eğitmenlerin katkısı ile gerçekleştirilecek.

30 öğrenci yer alacak

Prof. Dr. Murat Bursal yaptığı açıklamada, “Proje kapsamında sağlık, kültür ve ekoloji temelli bir doğa eğitimi yürütülecek ve projede çeşitli disiplinlere ilişkin etkinlikler yer alacak. Hedef kitlesini ise Sivas ilinde sosyo-ekonomik düzey açısından dezavantajlı bölgelerde yer alan okullarda öğrenim gören ve akademik başarısı yüksek olan 30 öğrencinin oluşturacak. Projenin temel amacı katılımcıların bilimsel okuryazarlık düzeylerini artırmak ve bilime bakış açılarının olumlu yönde gelişmesine katkı sağlamak. Üçü Bir Yerde: Sağlık, Kültür ve Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi” projesinin başarıyla tamamlanması için her türlü desteği veren ve üniversite imkanlarından faydalanılması sayesinde projenin yeniden desteklenmesine katkı sağlayan başta SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız olmak üzere üniversite yönetimine de ayrıca teşekkür ederim'' dedi.