SCÜ Rektörü Yıldız: "Şemseddin Sivasi büyük bir ilim adamıdır"

Açılışta konuşan SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Şemseddin Sivasi'nin çok sayıda bilim adamı yetiştirip Türkiye'nin sınırları dışına da göndermiş büyük bir ilim adamı olduğunu söyledi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi işbirliğinde Sivas Valiliği ve Sivas Belediyesi destekleriyle düzenlenen sempozyum 4 Eylül Kültür Merkezinde başladı. Sempozyumun açılışına Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Sempozyum saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. SCÜ kısa tanıtım filminin izlenmesinin ardından konuşmalara geçildi. 3-4 Kasım arasında devam edecek sempozyumda 25 üniversiteden 48 akademisyen yer alacak. Sanat tarihi ve mimari, dil-edebiyat, medya, örnek şahsiyetler, musiki, ekonomi, eğitim ve din-felsefe ve sosyal yaşantı konu başlıklarında sempozyum gerçekleştirilecek.

“Sivas'ta bu konuların ele alınması da son derece sevindiricidir”

Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, bu tür sempozyumların insan, şehir ve şehir kimlik ilişkilerini ortaya konması anlamında çok değerli ve örnek olduğunu söyleyerek, “Binlerce yıllık geçmişi olan ve pek çok medeniyetin izlerini taşıyan Sivas'ta bu konuların ele alınması da son derece sevindiricidir. Hitit, Roma, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde merkezi konumunu koruyan kadim şehirde bilimsel buluşmaların artarak devam etmesini temenni ediyorum. Sözlerime bu duygu ve düşüncelerle son verirken sempozyumuzun hayırlı geçmesini temenni ediyor, düzenleyen ve emek veren herkese bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

“Tarihten gelen kültürel mirasımızı gelecekle buluşturmak gayesindeyiz”

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, tarihten gelen kültürel mirasımızı gelecekle buluşturmak gayesinde olduklarını belirterek, “Anadolu'nun en kadim şehirlerinden birisi olan ilimiz, yüzyılların birikimiyle oluşan, tarihi ve kültürel zenginliğe sahiptir. Selçuklu'dan Osmanlı'ya, Osmanlı'dan Cumhuriyete uzanan medeniyet yolculuğunda Sivas'ta ülkemizin en önemli şehirlerinden birisi hem de bu topraklarda yaşayan insanlarımızın huzurlu bir hayat sürmelerinin mekanı olmuştur. Bizler de bu çerçevede belediyecilik anlayışımız gereği tarihten gelen kültürel mirasımızı yeni kuşaklarla buluşturmak ve özellikle bugünün ve geleceğin daha yaşanılabilir bir şehrine hizmet etmek gayesindeyiz” şeklinde konuştu.

“Sivas denince akla Şemsettin Sivasi geliyor”

SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Sivas denilince akla Şemsettin Sivasi'nin geldiğini vurgulayarak, “Şehirler denildiğinde kişiler akla geliyor. Sivas'la ilgili de ilk aklımıza gelecek kişilerden birisi Şemseddin Sivasi akla geliyor. 1520 yılında doğmuş olan Şemseddin Sivasi' nin toplam 24 eseri var. 1597 yılında vefat ettiğinde çok sayıda bilim adamı yetiştirip bugünkü Türkiye'nin sınırları dışına da göndermiş büyük bir ilim adamıdır Şemseddin Sivasi. Arapça, Farsça ve Türkçe çok sayıda eser vermiştir ki onun eserleri ile ilgili yaptığı çalışmalardan dolayı Profesörlük alan birçok hocamız vardır. Bu eserlerin tamamı Sivas Belediyemiz tarafından da yayınlandı. Şu anda belediyemizin sitesinden de indirilebiliyor. Büyük bakanlar, büyük mezarlar üzerinde kurulur. Büyük mezarlarımız olmak zorunda. Türkiye baktığımızda, ülkemize baktığımızda birçok şehirde büyük mezarlar görüyoruz. Her ne kadar bu sempozyumu, Şemseddin Sivasi adına yapıyor olsak bile Sivas'ımızın manevi büyükleri oldukça fazla” dedi.

“Bu sempozyum zihin dünyamıza ciddi katkılar sunacaktır”

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, sempozyumun katılımcılara ciddi katkılar sağlayacağını vurgulayarak, “Bugün alanımda olsun, edebi olsun, kültürel olsun, sanatsal olsun, yazdığım her şey baktığınızda bir şekilde Sivas'tan ilham almıştır. Ya da Sivas'ta yeşermiştir. Gökmedrese'den Şifahiye ve Buruciye Medresesi'ne varana kadar, Kale Cami'sinden Paşa Camisi'ne, meydan camisinden, Ulu Cami'ye, istasyon caddesinden Kazancılar Caddesi'ne Paşa Fabrikası'ndan Karşıyaka'ya kadar şehrin her köşesi zikredildiğinden, duyduğumda, yürüdüğümde, gördüğümde içinde bir derin bir hüzün oluşan sevdamın şehri Sivas yine ruhumun 3'üncü şehri. Değerli dostlar ben aslında şehir ve kimlik bağlamındaki bu sempozyum açılışında değerli takdimci arkadaşımızın da sözlerinden hareketle ilhamla duygularımı ve düşüncelerimi dile getiren bu çerçevede birkaç şey sizlerle paylaştım. Hiç şüphesiz ki 2 gün sürecek olan bu sempozyum sürecinde konu çok daha geniş, zengin bir şekilde burada ele alınacak. İnşallah bizlerin zihin dünyamıza ciddi katkılar sunacaktır” ifadelerini kullandı.