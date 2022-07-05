SCÜ Tıp Fakültesi 42. dönem mezunlarını uğurladı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Tıp Fakültesi'nden mezun olan 42. dönem öğrenciler için tören düzenlendi.

4 Eylül Kültür Merkezi Keykavus Salonunda gerçekleşen törene Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, SCÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Ünal Kılıç, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hilmi Ataseven ve Prof. Dr. Hakan Yekbaş, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Alim, il protokolü, dekanlar, müdürler, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından okunan İstiklal Marşı ile başlayan program, üniversitenin halk oyunları ekibinin gösterisiyle devam etti.

“Doktorlarımızı tebrik ediyorum”

Mezuniyet töreninin açılış konuşmasını yapan Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, “Bugün öğrencilerimiz ve onların ebeveynleri için çok heyecanlı, anlamlı ve gurur dolu bir gün. Biz de onların bu heyecanını paylaşmak, mutluluklarına ortak olmak için buradayız. Öğrencilerimizi, doktorlarımızı tebrik ediyorum. Onları bugünlere hazırlayan anne ve babalarımızı tebrik ediyorum. Onlara burada iyi bir eğitim vererek mezun olmalarına vesile olan hocalarımızı tebrik ediyorum. Tüm öğrencilerimize mezuniyetlerinin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Yolunuz ve bahtınız açık olsun”

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise “SCÜ Tıp Fakültesinin gurur gününde sizlerle bir aradayız. Sağlık camiamıza ve insanlığa hizmet edecek mezun olan pırıl pırıl hekimlerimizi tebrik ediyorum. Hekimlerimizin değerli ailelerini tebrik ediyorum. Yolunuz ve bahtınız açık olsun. İyi bir insan, iyi bir hekim yetiştirmek hem velilerimiz açısından hem de hocalarımız açısından çok önemli. İnsanlık tarihi hep iyi ile kötünün, güzellik ve çirkinliğin mücadelesi halinde geçti. Bugün sağlık sektörüne hizmet edecek genç hekimlerimiz, inşallah meslek hayatlarını ve ömürlerini boyunca hep iyinin güzelin yanında olup aziz milletimize hizmet ederek geçirecekler. Benim buna inancım tamdır.” dedi.

“Tıp Fakültemiz 42 yıldır mezun vermeye devam ediyor”

Tıp Fakültesi'nin SCÜ'nün ilk fakültesi olduğunu anımsatan Rektör Vekili Prof. Dr. Ünal Kılıç da “Böylesine coşkulu ve gururlu bir günde bu salonda sizleri ağırlamaktan üniversitemiz adına gurur duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Tıp Fakültemiz 42 yıldır mezun vermeye devam ediyor. Bundan sonra da buradan mezun olan her hekimimiz ihtiyaç duyan herkese hizmet sunmaya devam edecek” ifadelerine yer verdi.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Alim ise “Bugün çok güzel bir nedenle bir araya geldik. Bugün burada 42. dönem mezunlarımızı veriyoruz. Dün öğrencimiz olan bu gençler bugün artık meslektaşlarımız oldular” dedi.

Törende fakülte birinci, ikinci ve üçüncülerine diplomaları ile plaketleri il protokolü tarafından verildi.

Mezuniyet töreni, hekim andının okunması ve akabinde öğrencilerin hep birlikte kep atmasıyla son buldu.