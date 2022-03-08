SCÜ Türkiye güreş şampiyonasında 3. oldu

Ankara Gazi Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Üniversitelerarası Ünilig Güreş Şampiyonası'na toplam 41 üniversite katıldı. SCÜ Güreş Takımı, şampiyonaya en fazla yabancı uyruklu sporcu ile katılan takım olarak dikkat çekti. SCÜ Güreş Takımı, şampiyonada 1 ikincilik, 1 üçüncülük ve 4 tane beşincilik elde etti. Güreş takımından Muhammet Halit Özmuş 74 kg'da 2. olurken, 79 kg'da Coşkun Keleş 3. oldu. 5.'ligi elde eden öğrencilerden Muhammet Kömürcü 57 kg'da, Yusuf Toktaev 61 kg'da, Enes Namık Uçan 70 kg'da ve Batuhan Demirbaş 97 kg'da dereceye giren güreşçiler arasında yer aldı. Diğer taraftan Greko-romen stilde ise 55 kg'da Ali Abidin ve 67 kg'da Bilal Geldi sıkletlerinde 5. oldular. Elde edilen dereceler sonucunda yapılan takım sıralamasında SCÜ, takım halinde Ünilig Güreş Şampiyonası'nı Türkiye üçüncüsü olarak bitirdi.