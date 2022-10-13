SCÜ, Türkiye'de en çok hibe alan 11'inci üniversite oldu

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Türkiye'de, 205.500 Euro ile en çok hibe almaya hak kazanan 11'inci Üniversite oldu.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda attığı adımlar ve çalışmalar meyvelerini vermeye devam ediyor. Uluslararası öğrenci sayısının artması, ikili anlaşmaların çoğalması, ortak uluslararası projeler ve Erasmus KA 131 ve KA 171 projelerine ek olarak Erasmus Konsorsiyum projeleri ile SCÜ, üniversiteler arasındaki öncü yerini korumaya devam ediyor. 2022 yılı Erasmus Yükseköğretim Programı içerisinde KA 171 başlığı çerçevesinde Ulusal Ajansa sunulan projelerden 21' i desteklenmeye hak kazanarak, SCÜ 205.500 Euro ile en çok hibe almaya hak kazanan 11. Üniversite olurken, KA 131 projesi çerçevesinde da 346.000 Euro ile Türkiye Üniversiteleri arasında 28. sırada yer aldı. SCÜ, kabul edildiği Erasmus KA 171 projeleri çerçevesinde Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna Hersek, Cezayir, Etiyopya, Fas, Filistin, Gambiya, Gana, Gürcistan, İran, Karadağ, Kosova, Moldova, Nepal, Rusya, Somali, Sudan, Tunus, Ukrayna, Ürdün ile personel ve öğrenci hareketliliği gerçekleştirecek.