SCÜ URAP'ta yükselişine devam etti

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) URAP'ta Türkiye sıralamasında yükselişini sürdürdü.

URAP dünya sıralamasında geçen yıla göre 9 basamak birden yükselen SCÜ Türkiye'deki üniversiteler arasında 38'inci sırada yer almayı başardı.

Devlet üniversiteleri arasında geçen yıla göre 6 sıra yükselerek 34'üncü olan SCÜ , 2000 yılı öncesi kurulan üniversitelerde 39'uncu sıradan 34'üncülüğe, Tıp Fakültesi'ne sahip üniversiteler arasında ise 36'ncı sıradan 28'inci sıraya yükseldi.

Öte yandan URAP dünya sıralamasına giren 3 bin üniversite arasında geçen yıl 1805'inci sırada yer alan SCÜ, bu yıl 1768'inci sırada yer aldı.

Söz konusu sıralamada üniversiteler değerlendirilirken, makale sayısı, atıf sayısı ve toplam bilimsel doküman sayısı, AIT (makale etkisi,) CIT (atıf etkisi) ve ortaklık parametreleri kullanıldı.

Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, “Üniversitemizi ulusal ve uluslararası alanlarda en iyi şekilde temsil etmek adına yaptığımız çalışmaların meyvelerini almak bizi son derece mutlu ediyor. Üniversitemizin hepimizin yuvası, değeri olduğu bilinciyle önümüzdeki dönemde de akademik çalışmaların artarak devam edeceğine inanıyorum. Gayretlerimiz, bizleri gelecekte daha başarılı kılacak. Emeği geçen akademik personelimize teşekkür ederim” şeklinde konuştu.