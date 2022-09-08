SCÜ Vakıf Okulları'nda miniklerin okul heyecanı başladı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi(SCÜ) Vakıf Okulları'nda ilkokul birinci sınıf öğrencileri eğitim öğretim hayatlarına başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının başlaması nedeniyle öğrenciler okullarının yolunu tuttu. SCÜ Vakıf Okullunda eğitim öğretimin ilk günü anne babalar çocuklarını yalnız bırakmadı. Okul bahçesine düzenlenen açılış programı saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Daha sonra aileler çocuklarıyla bir süre vakit geçirmesinin ardından öğrencilerini öğretmenlerine teslim etti. Öğrenciler okulun ilk gününü spor etkinlikleri ile geçirdi.

“Amacımız çocuklarımızın okulu tanıması”

SCÜ Vakıf Okulları Özel Mahir Sevim Özduman İlkokulu Müdürü Şamil Turgut, birinci sınıflar için uyum eğitimine başladıklarını belirterek, “2022- 2023 eğitim ve öğretim yılının bugün birinci sınıflar için uyum eğitimine başladık. Amacımız çocukların okulu tanıması, heyecanlarını yaşamaları, yeni ortamlarına uyum sağlayabilmeleri, öğretmenleriyle tanışmalarını sağlamak. Aileler ve velililer bu programa katılım sağladı. Bu yıl ki eğitim ve öğretim yılının okulumuza, ilimize ve tüm Türkiye'ye hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Okuldan çok memnunuz”

Öğrenci velisi Yağmur Eycan, okuldan çok memnun olduğunu dile getirerek, “ Bugün birinci sınıfa başlıyor daha önceden kreşten deneyimi var. Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okullarından çok memnunuz. Okul öncesi eğitim döneminde de buradaydı. Çok ilgililer, çok destek oluyorlar ve bütün heyecanımıza ortaklar bu yüzden seviyoruz. Okulumuz ağaçlık alanları çok var açık bir havası var çocuklara bu çok iyi geliyor. Bugünde geldik diğer veliler ile bekliyoruz. Yeni arkadaşlarıyla tanışmak için çok heyecanlı, bu yılın herkese hayırlı olmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan öğrenci velisi Derya Betül Ünsal Çelimli ise açıklamasında “Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okullarına güvendiğimiz için içimiz rahat. Çocuğumun akademik geleceği doğru yolda ilerleyecektir” şeklinde konuştu.