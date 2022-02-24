İhlas Haber Ajansı

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SCÜ Vakıf Okullarından çifte başarı

Sivas’ta SCÜ Vakıf Okulları öğrenciler il genelinde düzenlenen Snowboard küçükler ve Kayak Alp Disiplini dalında başarı sağladı.

Sivas'ta SCÜ Vakıf Okulları öğrenciler il genelinde düzenlenen Snowboard küçükler ve Kayak Alp Disiplini dalında başarı sağladı.


Sivas Yıldız Dağı ve Kış Sporları Turizm Merkezinde düzenlenen organizasyonda Snowboard Küçükler Müsabakasında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Vakıf Okulundan Meyra Korkmaz il birincisi oldu. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlük Kupası Müsabakalarında Kayak Alp Disiplini dalında okulunu temsil eden Zeynep Gökçeler ise 3'üncü oldu. Madalyalarını alan öğrenciler büyük gurur yaşadı.

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