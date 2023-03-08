İhlas Haber Ajansı

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SCÜ ve STSO arasında protokol imzalandı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) ve Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) işbirliğinde protokol imzalandı.


Rektörlük makamında yapılan imza törenine SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız ve STSO Başkanı Zeki Özdemir katıldı.


Protokol çerçevesinde 30 farklı ülkeden 40 öğrenci Uluslararası Ticaret Eğitim Programına dahil edilerek öğrencilere, SCÜ akademisyenleri tarafından uluslararası ticaret, ekonomi, finans okuryazarlığı, fikri mülkiyet ve sınai haklar, pazarlama ve girişimcilik gibi konularda 5 günlük bir teorik eğitim verilecektir. Eğitim sonrasında Sivas'ta uluslararası ticaret yapan öncü firmalar ziyaret edilerek ticaret ve sektör bilgisi hakkında yerinde eğitim verilecektir.


Konuya dair açıklamalarda bulunan SCÜ Rektörü Prof. Dr. Yıldız ve STSO Başkanı Özdemir, yapılan protokolden memnuniyet duyduklarını belirterek, protokolün her iki taraf için de hayırlı olmasını diledi.

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