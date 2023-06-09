SCÜ Veteriner Fakültesinde mezuniyet coşkusu

SCÜ 4 Eylül Kültür Merkezi'nde gerçekleşen törene; Rektör Vekili Prof. Dr. Hilmi Ataseven, Yargıtay Üyesi Deniz Gül, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Yekbaş, Genel Sekreter Doç. Dr. Enis Baha Biçer, Genel Sekreter Yardımcısı Av. Bahadır Kır, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Barış Atalay Uslu, Sivas Veteriner Hekimler Odası Başkanı Ahmet Koçak, dekanlar, müdürler, akademik ve idari personel, öğrenciler ile aileleri katıldı.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı. Ardından konuşan Rektör Vekili Prof. Dr. Hilmi Ataseven, “Veteriner Fakültemiz, Üniversitemizin güçlü fakültelerinden biridir. Milletimizin geleceği olan öğrencilerimizin yetişmesinde başta ailelerimiz olmak üzere emeği geçen hocalarımıza teşekkürlerimi iletiyor ve mesleğini hakkıyla yerine getirecek olan gençlerimizi tebrik ediyorum” dedi.

Dekan Prof. Dr. Uslu yaptığı konuşmada ise, veteriner hekimlerin görev alanını sadece hayvan sağlığı ile ilgili sınırlamanın yanlış olduğunu ifade ederek, " Aynı zamanda insan sağlığı ile de ilişkili olduğu unutulmamalıdır. Bir veteriner hekim meslek hayatı boyunca hayvan ve insan sağlığına hizmet sunar. Siz sevgili öğrencilerimizin bu mesleğin görev ve sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getireceğinize inanıyorum” dedi.

Mezuniyet töreni, öğrencilere diplomalarının verilmesi ve kep atma seremonisi ile son buldu.