İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

SCÜ'de 1 milyona yakın evrak dijitale aktarıldı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Rektörlüğü’nün arşivini dijitalleştirme çalışmaları tamamlandı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Rektörlüğü'nün arşivini dijitalleştirme çalışmaları tamamlandı.


Proje Sorumlusu Özdemir Yalçın koordinatörlüğünde sürdürülen çalışmalarda, 1974 yılından bugüne kadar olan süreçteki belgeleri içeren 1 milyona yakın evrak dijitalleştirildi.


Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız; arşivin dijitalleştirilmesinde katkısı olan Proje Sorumlusu Özdemir Yalçın'a, Bilgisayar İşletmeni Hatice Akçay'a ve Kütüphaneci Gülşah Kuzucuoğlu'na teşekkür belgesi takdim etti.


Ziyarete SCÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Kadir Özköse de eşlik etti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.