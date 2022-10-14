SCÜ'de 1 milyona yakın evrak dijitale aktarıldı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Rektörlüğü'nün arşivini dijitalleştirme çalışmaları tamamlandı.

Proje Sorumlusu Özdemir Yalçın koordinatörlüğünde sürdürülen çalışmalarda, 1974 yılından bugüne kadar olan süreçteki belgeleri içeren 1 milyona yakın evrak dijitalleştirildi.

Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız; arşivin dijitalleştirilmesinde katkısı olan Proje Sorumlusu Özdemir Yalçın'a, Bilgisayar İşletmeni Hatice Akçay'a ve Kütüphaneci Gülşah Kuzucuoğlu'na teşekkür belgesi takdim etti.

Ziyarete SCÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Kadir Özköse de eşlik etti.