SCÜ'de 58. Kütüphaneler Haftası Çeşitli Etkinliklerle Kutlandı

SCÜ Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesinde düzenlenen 58. Kütüphaneler Haftası programına Rektörümüz Prof. Dr. Alim Yıldız, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ünal Kılıç, Prof. Dr. Hilmi Ataseven, Prof. Dr. Hakan Yekbaş, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Bahattin Keleş, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Rektör Yıldız yaptığı açıklamada, “Elbette ilk emri “Oku!” olan bir dinin mensupları olarak kitaba Efendimiz Rasûlullah'tan bu yana büyük önem verilmiştir. Bedir Savaşı'ndaki esirlerin okuma öğretmeleri karşılığında azat edileceğini söyleyen getiren İslam, daha sonraki dönemlerde de büyük kütüphanelerin kurulmasını sağlamıştır. Yine Efendimiz (SAS) buyurduğu gibi “Ya öğrenen, ya öğreten ya dinleyen olunuz; dördüncüsü olmayın helak olursunuz.” düsturundan da yola çıkarak, yüzyıllardır ilim insanlarına ve kitaplara önem veren ecdadımız kütüphaneleri de önemsemişlerdir.” Dedi.

SCÜ'deki Kütüphane Sınav Dönemi Öğrencilere İkram Vererek 24Saat Açık

Konuşmasının devamında Rektör Prof. Dr. Yıldız, “Üniversitemizde de güzel bir kütüphanemiz var. Birkaç yıldır vize ve final dönemlerinde 24 saat açık bulundurduğumuz kütüphanemizde öğrencilerimize çay, simit ve çorba ikramında bulunuyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemlerde kütüphanemizdeki kitap sayısını artıracağız. Kütüphaneler Haftasının hayırlara vesile olmasını diliyorum.” şeklinde konuştu. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Keleş ise Kütüphaneler Haftasının ülkemizde yer alan bütün kütüphanelerde çeşitli etkinliklerle kutlandığını ifade etti. Yapılan konuşmaların ardından kütüphaneden en fazla kitap alan akademik, idari personel ile öğrencilerden ilk 3 kişiye Rektör Yıldız teşekkür belgesi verdi. Belge takdim töreninin sonrasında ise Rektör Prof. Dr. Yıldız ve Rektör Yardımcıları Fotoğraf Sergisi, Hat ve Tezhip Eserleri Sergisi, Hat-Tezhip ve Ebru Eserleri Sergisinin açılışını gerçekleştirdiler. Açılışın ardından kitap okuma etkinliği düzenlendi.