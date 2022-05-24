SCÜ'de açılan bu laboratuvar ile kansere çare aranacak

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) bünyesinde Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DUAM) açılışı yapıldı. Merkezin açılışına SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hilmi Ataseven, Merkez Müdürü Doç. Dr. Halef Okan Doğan, akademik ve idari personel katıldı. Açılışın ardından Rektör Yıldız laboratuvarda incelemelerde bulundu. Öte yandan sağlık bilimlerinin gelişimiyle biyoteknolojik ürün ve bireyselleştirilmiş ilaçların geliştirilmesi amacına yönelik olarak hayata geçirilen Merkezde, transgenik fare laboratuvarı bulunuyor.

Yeni ilaçlar keşfedilecek

SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, bu merkez sayesinde farklı hastalıklar üzerinde çalışma imkanı bulacaklarını söyleyerek, “Bu laboratuvar ile daha önce Üniversitemiz bünyesinde gerçekleştirilemeyen başta kanser olmak üzere farklı hastalık modelleri üzerinde çalışma imkânına sahip olduk. Böylece hastalıkların mekanizması ve bu hastalıkların tedavisinde kullanılabilecek ilaç moleküllerinin keşfedilmesinin önü açıldı. Laboratuvarımız çevre illerdeki araştırmacılara da hizmet verme potansiyeline sahiptir.” şeklinde konuştu.