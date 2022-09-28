SCÜ'de akademik kurul toplantısı yapıldı

SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız'ın katılımıyla Hukuk Fakültesi'nde düzenlenen toplantıya Hukuk Fakültesi Dekanı Ali Taşkın, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Enis Baha Biçer ve fakültede görev yapan akademisyenler katıldı.

Eğitim-öğretim, uygulama ve araştırma faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantıda, Prof. Dr. Ali Taşkın fakülte çalışmaları hakkında sunum gerçekleştirdi.

Program sonunda Rektör Yıldız, 2020-2022 yılları arasında doçentlik ve doktor öğretim üyesi kadrosuna atamaları yapılan, öğretim üyelerine belge takdiminde bulunarak cübbelerini giydirdi.

Rektör Yıldız daha sonra Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Akademik Kurul Toplantısına katıldı. Konservatuvar Müdürü Doç. Dr. Göktürk Erdoğan konservatuvarda yapılan çalışmalar hakkında Yıldız'a bilgi verdi.

Akademik kurulların önemine değinen Rektör Prof. Dr. Yıldız, “Göreve geldiğimizden bu yana dikkat ettiğimiz konulardan biri akademik kurullardır. Akademik kurul çalışmalarını her zaman yakından inceliyoruz” dedi.

Yıldız; toplantı sonrası 2020-2022 yılları arasında doçentlik ve doktor öğretim üyesi kadrosuna atamaları yapılan öğretim üyelerine belge takdiminde bulunarak cübbelerini giydirdi.