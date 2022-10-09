SCÜ'de araştırma faaliyetleri ele alındı

Toplantıya SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ünal Kılıç, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Enis Baha Biçer, YDYO Müdürü Doç. Dr. Bekir Zengin ve akademisyenler katıldı.

Daha sonra Turizm Fakültesine geçilerek Dekan Prof. Dr. Hakan Koç ve akademisyenlerle bir araya gelindi. Her iki kurulda da eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama faaliyetleri değerlendirildi. Kurulların sonunda, Rektör Prof. Dr. Yıldız, 2020-2022 yılları arasında doçentlik ve doktor öğretim üyesi kadrosuna atamaları yapılan, öğretim üyelerine belge takdiminde bulunarak cübbelerini giydirdi.

Rektör Yıldız, YDYO ve Turizm Fakültesinin idari personelleriyle de bir araya gelerek taleplerini dinledi.