SCÜ'de değerlendirme toplantısı yapıldı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde (SCÜ) kalite güvence süreçlerini daha üst seviyelere çıkarmak, lisans programlarının eğitim niteliğini yükseltmek amacıyla program akreditasyonu sürecine dahil edilen birimlerde değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Hakan Yekbaş başkanlığında Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İlahiyat Fakültelerinde yapılan toplantılara Koordinatör Yardımcıları Doç. Dr. Ahmet Altun ve Şule Aydın ile ilgili fakültelerin yöneticileri katıldı.

Sürece dahil olan ilgili fakültelerde gerçekleştirilen toplantılarda, fakülte yöneticileri ve öğretim üyeleri tarafından çalışmaların son durumu ve gerçekleştirilen iyileştirme faaliyetleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı.