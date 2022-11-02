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SCÜ'de "Kariyer Söyleşileri" adlı program düzenlendi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Kariyer Planlama ve Uygulama Merkezi tarafından “Kariyer Söyleşileri” adlı program düzenlendi.


Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kadı Burhaneddin Salonu'nda düzenlenen programa SCÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Yekbaş, Kariyer Merkezi Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Adem Ayık, Psikolog ve Kariyer Danışmanı Erdem Er, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Moderatörlüğünü Öğr. Gör. İlknur Kübra Yalçındağ'ın üstlendiği, konuşmacı Erdem Er, “Girişimcilik; Kariyer mi, Hayat Stili mi?” konulu söyleşi ile öğrencilere girişimcilik hakkında bilgi verdi.

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