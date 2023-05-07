SCÜ'de kariyer söyleşisi düzenlendi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde (SCÜ) hemşirelik son sınıf öğrencilerine yönelik kariyer söyleşisi gerçekleştirildi.

SCÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü “Mezun İlişkileri ve Tanıtım Komisyonu” tarafından düzenlenen programa Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice Tel Aydın, Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Havva Tel, SCÜ Rektörlüğü Kalite Koordinatör Yardımcısı Uzman Hemşire Şule Aydın, Mezun İlişkileri ve Tanıtım Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Mukadder Mollaoğlu, Komisyon Başkan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Semra Kocataş, akademisyenler ve hemşirelik bölümü son sınıf öğrencileri katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aydın, mezuniyet sonrası mesleki gelişimin, kariyer fırsatlarını değerlendirmenin ve lisansüstü eğitimin önemli olduğunu ifade etti.

Mezun İlişkileri ve Tanıtım Komisyonu Başkan Yardımcısı Semra Kocataş ise öğrencilerin komisyonun düzenlediği “mezun buluşması” gibi etkinliklerde yer almalarının öneminden bahsetti.

Konuşmaların ardından Şule Aydın ve Şeyda Kara ile öğrencilerin kariyer söyleşisine geçildi. Söyleşinin başında Şule Aydın yurt dışında ve farklı kurumlarda gerçekleştirmiş olduğu eğitim çalışmalarına ilişkin sunum yaptı. Sunumun ardından her iki konuşmacı da öğrencilerin sorularını yanıtlayarak merak ettikleri konular hakkında bilgi verdi.

Kariyer söyleşisi konuşmacılara teşekkür belgelerinin verilmesi ve toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.