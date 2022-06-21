SCÜ'de mezuniyet coşkusu

SCÜ Kültür Merkezi Kadı Burhaneddin Salonunda gerçekleştirilen törene; SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Sivas Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ünal Kılıç, Prof. Dr. Hilmi Ataseven, Prof. Dr. Hakan Yekbaş, Genel Sekreter Prof. Dr. Kadir Özköse, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Aslan, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Tören, saygı duruşunda bulunulmasının ardından okunan İstiklal Marşı ile başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden program protokol konuşmalarıyla sürdü.

Programda konuşan Sivas Belediye Başkan Vekili Topgül, “Bu mutlu gününüzde sizlerle beraber olmak, sizlerle aynı heyecanı paylaşmak için buradayım. Sıcak karşılamanızdan ötürü kendim mezun oluyormuşum gibi heyecanlıyım” dedi.

“İlahiyat Fakülteleri arasında ilk 5'te yer alıyor”

SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız ise İlahiyat Fakültesinin 1994 yılında kurulduğunu ve kurulduğu yıldan bu yana verdiği eğitimle, yetiştirdiği akademisyenlerle üst sıralarda yer aldığını kaydetti. Rektör Yıldız, “Fakültemiz yaptığı çalışmalarla ve verdiği eğitimle Türkiye'deki İlahiyat Fakülteleri arasında ilk 5'te yer alıyor. Sizler bizi temsil edeceksiniz ama daha önemlisi İslam'ın temsilcileri olacaksınız. Hayatınızla bunu göstereceksiniz” şeklinde konuştu.

SCÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aslan da “Öğrencilerimizi mezun etmenin hem mutluluğunu hem de ayrılık hüznünü yaşıyoruz. Hüzünlü bir sevinci burada hep beraber paylaşıyoruz. Çocuklarımızın bugünkü mürüvvetini gösteren Mevla'mıza hamdolsun. ” ifadelerini kullandı.

Törende fakülte birincisine Rektör Prof. Dr. Yıldız, fakülte ikincisine Belediye Başkan Vekili Topgül ve fakülte üçüncüsüne Dekan Prof. Dr. Aslan tarafından plaket verildi.

Tören öğrencilere diplomalarının verilmesinin ardından kep atmasıyla seremonisi ile sona erdi.