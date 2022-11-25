İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

SCÜ'de Öğretmenler Günü konseri düzenlendi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde (SCÜ) 24 Kasım Öğretmenler Günü Konseri düzenlendi.


SCÜ Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü tarafından 4 Eylül Kültür Merkezi'nde düzenlenen konsere, Eğitim Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Hamdi Karakaş, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. “Gülçehre, Yalgızam, Rast Şarkı" gibi çeşitli eserlerin seslendirildiği konser programı, Öğr. Gör. Hasan Noyan şefliğindeki Ana Bilim Dalı Orkestrası ve koro eşliğinde söylenen şarkılarla devam etti. Konser, dinleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.