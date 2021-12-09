SCÜ'de ‘Televizyonda Spor Spikerliği ve Spor Medyası' konferansı

Sivas'ta düzenlenen konferans kapsamında öğrencilere “Televizyonda Spor Spikerliği ve Spor Medyası” anlatıldı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi(SCÜ) İletişim Fakültesi, İletişim Kulübü tarafından “Televizyonda Spor Spikerliği ve Spor Medyası” konulu konferans düzenlendi. İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi İsmail Demirbağ, Spor Haber Editörü Süleyman Çil, öğretim üyeleri ile çok sayıda öğrenci katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından programın açılış konuşmasını yapan İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi İsmail Demirbağ, “ Süleyman Çil gibi tecrübeli çalışanların sizlerle bir araya gelmesi çok önemlidir. İnşallah siz değerli öğrencilerimizde yarın öbür gün buradan mezun olduğunuzda ülkemizin güzide kurumlarında çalıştığınızı görmek bizleri onurlandıracaktır. Siz değerli öğrencilerimizi geleceğe daha güçlü taşımak için Fakülte Yönetimi olarak sizlere bu ve buna benzer programları düzenleyeceğiz” dedi.

Açış konuşmasının ardından Spor Haber Editörü Süleyman Çil, ‘Televizyonda Spor Spikerliği ve Spor Medyası' konu başlıklarında katılımcılara bilgi, birikim ve tecrübeleri hakkında bilgi verdi. Program soru-cevap kısmının ardından teşekkür belgesi takdiminin ardından sona erdi.