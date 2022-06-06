SCÜ'de Yabancı Öğrenci Sınavı yapıldı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde yapılan Yabancı Öğrenci Sınavı'na 3 bin 403 aday katıldı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde ön lisans ve lisans programlarına yerleşmek isteyen yabancı uyruklu öğrenciler için organize edilen sınav, Azerbaycan ve İran olmak üzere 2 yurtdışı; Sivas, İstanbul, Ankara, Mersin ve Gaziantep'ten 3 bin 403 adayın katılımıyla gerçekleştirildi.

Sivas'ta gerçekleştirilen sınav SCÜ İlahiyat Fakültesi dersliklerinde yapıldı. Sınav esnasında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, sınav salonlarını ziyaret ederek İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Aslan ve sınav düzenleme kurulundan bilgiler aldı.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Yıldız, “7 ayrı merkezde CÜYÖS'ü yapıyoruz. Bu 7 merkezden biri İran Tebriz'de, diğeri Azerbaycan Bakü'de bulunuyor. Türkiye'de ise Sivas başta olmak üzere İstanbul, Ankara, Mersin ve Gaziantep'te CÜYÖS'ü yapıyoruz. SCÜ olarak çok sayıda öğrenci müracaat etti. Şu anda sınavda 3403 öğrencimiz var. İnşallah, mevcut 2600 öğrencimizin üzerine belli bir sayıda daha öğrenci alarak bu rakamı 4000 öğrencinin üzerine çıkarmayı düşünüyoruz. TÖMER'de okuyan yabancı öğrencilerimiz var. TÖMER'i geçtikten sonra da ilgili fakültelere giriyorlar. Sonra da bu öğrenciler eğitimlerini alarak, ülkelerine dönmüş olacaklar. Bu sınavlarımız yine yıl içinde farklı ülkelerde de devam edecek” dedi.