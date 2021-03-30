SCÜ'de Yunus Emre ve Türkçe kitap sergisi açıldı

Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesinde “Türkçe ve Yunus Emre Kitap Sergisi” açıldı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından 2021 yılının "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" olarak kabul edilmesi dolayısıyla Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesinde “Türkçe ve Yunus Emre Kitap Sergisi” açıldı. 57'nci Kütüphaneler Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen serginin açılışına Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Aslan, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Muammer Çırçır ile personeller katıldı. Açılışın ardından Rektör Yıldız, Daire Başkanı Çırçır'dan sergiyle ilgili bilgi alırken sergide yer alan eserleri tek tek inceledi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Prof. Dr. Yıldız 2021 yılının “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” olarak ilan edildiğini hatırlatarak, “Türkçenin gelişimi ve Yunus ile ilgili yapılan çalışmaları kütüphanemizde sergiliyoruz. Kütüphane Haftası olması sebebiyle sergi bir hafta devam edecek. Türkçe ile ilgili, Yunus ile ilgili yapılan çalışmaların ne kadar olduğunu göstermesi açısından önemli bir sergi. Hazırlayanları kutluyorum.” dedi.

Kitabın, okumanın inancımız ve medeniyetimiz için öneminin altını çizen Rektör Yıldız “Kitap; kültürümüzü, tarihimizi, bilgimizi gelecek nesillere aktaran bir gereçtir. Kitaba inanan bir topluluğuz, ehlikitap bir topluluğuz. ‘Oku!' diye başlayan bir inancın sahibiyiz, aynı zamanda okumakla birlikte yazmayı önceleyen, ‘Eğer bir yere borçlanırsanız bunu bir yere yazın' diyen bir dinin mensupları olarak kitabın önemini biliyoruz. Bu önem gittikçe daha da ehemmiyetli hale geliyor” dedi.