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SDT, 3 farklı sahnede perde açacak

Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT) bu hafta ’Kendime Kıyamam’ ve ’Kargo’ isimli oyunlarla 3 farklı sahnede perde açarak.

Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT) bu hafta 'Kendime Kıyamam' ve 'Kargo' isimli oyunlarla 3 farklı sahnede perde açarak.


Hem Sivas'ta hem de Anadolu'nun çeşitli sahnelerinde perde açmaya devam eden SDT, bu hafta 2 farklı oyunla Elazığ, Malatya ve Sivas'ta sanatseverlerle buluşacak.


SDT, tiyatro seyircisi tarafından beğenilen ve seyredenleri gülmeye doyduran 'Kendime Kıyamam' adlı oyunla 5-6 Aralık'ta Elazığ'da, 7-8 Aralık tarihlerinde ise Malatya'da sahne ışıkları ile buluşacak.


Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde ise SDT, 'Kargo' isimli oyunla yeniden perde açacak. Yaşamak için küçücük bir şans arayan insanların, yeni bir yaşama yaptıkları zorlu yolculuğun duygu ve gerilim yüklü hikayesini konu alan, oyun 6-7 Aralık saat 19.30'da 8 Aralık Cumartesi günü ise saat 14.00 ve 19.30'a Sivaslı tiyatro izleyicisiyle buluşacak.

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