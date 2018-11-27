SDT, 'Kargo' adlı oyunla perde açacak

Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), bu hafta toplumsal bir gerçeği sahne ışıklarıyla buluşturduğu 'Kargo' adlı oyunla perdelerini seyircisine açacak.

İnsana dair her yaşanmışlığı, sanatın süzgecinden geçirerek sahne ışıklarıyla buluşturan SDT, devlettTiyatroları sahnelerinde ilk kez 1 Kasım'da seyircisiyle buluşturduğu 'Kargo' isimli oyunu yeniden sanatseverlerle buluşturacak.

Tess Beryy - Hart tarafından kaleme alınan, Aslı Önal'ın Türkçe'ye çevirdiği, Filiz Alpgezmen yönettiği mülteci sorununu işleyen, 'Kargo' adlı

oyun 29-30 Kasım saat 19.30'da perdelerini seyircisine açacak.

Yaşamak için küçücük bir şans arayan insanların, yeni bir yaşama yaptıkları zorlu yolculuğun duygu ve gerilim yüklü hikayesini konu alan, oyun 1 Aralık Cumartesi günü ise saat 14:00 ve 19:30'da Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde yeniden seyircileriyle buluşacak.