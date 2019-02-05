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SDT, Shakespeare ile perdelerini açıyor

Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT) bu hafta William Shakespeare’in, ’Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası’ isimli romantik komedi oyunla perdelerini açacak.

Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT) bu hafta William Shakespeare'in, 'Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası' isimli romantik komedi oyunla perdelerini açacak.


Farklı sahnelerde farklı oyunlara perde açarak sanatseverleri tiyatroya doyuran SDT, yepyeni bir oyunla seyircisinin karşısına çıkacak. SDT'nin ilk kez, devlettTiyatroları tarafından 15-20 Ocak tarihleri arasında düzenlenen 'Klasikler Haftası'nda sahne ışıklarıyla buluşturduğu, William Shakespeare'in, 'Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası' adlı romantik komedi oyunla, bu hafta Sivaslı sanatseverleri selamlayacak.


Shakespeare'in önemli klasiklerinden olan, Türkçe'ye, Nurettin Sevin'in çevirdiği 'Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası' isimli oyunu SDT Müdürü ve Bölge Sanat Yönetmeni Volkan Ateş Gündüz yönetiyor.


Shakespeare'in, 'Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası' adlı oyunu, bu hafta 7-8 Şubat saat 19.30'da 9 Şubat Cumartesi günü ise saat 14.00 ve 19.30'da sanatseverleri selamlayacak.

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