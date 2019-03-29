İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Seçim görevlileri bilgilendirildi

Sivas’ın Ulaş ilçesinde 31 Mart’ta yapılacak seçimlerde görev alacak sandık başkanı ve üyelerine yönelik bilgilendirme semineri yapıldı .

Sivas'ın Ulaş ilçesinde 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde görev alacak sandık başkanı ve üyelerine yönelik bilgilendirme semineri yapıldı .


Ulaş Kaymakamlığı toplantı salonunda düzenlenen seminerde, İl Seçim Müdürü Mehmet Özkan, sandıklarda görev alacaklara seçimde görev yetkileri hakkında bilgiler verdi. Sandıkların kurulması, oy verme işleminin sona ermesi, oy pusulası ve tutanakların seçim kuruluna teslim edilmesi gibi yapılacak anlatıldı. Özkan seçim ile ilgili sorulan soruları cevapladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.