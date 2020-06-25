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Seçimde Covid-19 tedbirleri ihmal edilmedi

Ulaş Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Üye Seçimi Covid-19 tedbirleri alınarak yapıldı.


Ulaş Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Üye Seçimi Kaymakam Muhammed Burak Akköz başkanlığında, Yeni Tip Korona virüsü (Covid-19) virüsü tedbirleri kapsamında Hükümet Konağında yapıldı. Hükümet konağı bahçesinde düzenlenen toplantıda sosyal mesafe uygulandı, köy muhtarlarına maske dağıtıldı ellerine dezenfektan sıkıldı. Saygı duruşa ve istiklal Marşının okunmasının ardından Kaymakam Akköz yaptığı konuşmada pandemi nedeniyle toplantıyı dışarıda yaptıklarını, muhtarların virüs konusunda duyarlı olmalarını istedi seçilecek iki üyeye başarılar diledi. Yapılan oylama sonucu Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen üyeliklerine, Aşağıada köyü muhtarı Sebahattin Kartal ve Eskikarahisar köyü muhtarı Tuncer bahar seçildi.

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