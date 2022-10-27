Şehit annesi son yolculuğuna uğurlandı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, Şehit Göksal Sis'in vefat eden annesi Fatma Sis (91) son yolculuğuna uğurlandı.

1989 yılında Kıbrıs'ta şehit düşen Göksal Sis'in annesi Fatma Sis evinde hayatını kaybetti. Şehit annesi Fatma Sis için Dikili Köyü Camii'nde cenaze namazı düzenlendi. Cenazeye İlçe Kaymakamı Gökhan Dolaş, İlçe Jandarma Komutanı Özgür Cengiz, İlçe Emniyet Müdürü Ünal Tolga Katı, Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Fatih Deveci, kurum müdürleri, yakınları ile vatandaşlar katıldı. Şehit Annesi Fatma Sis'in cenazesi öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından omuzlara alınarak Dikili köy Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.