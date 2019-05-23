Şehit ve gazi aileleri iftarda buluştu

Sivas'ın Gürün ilçesinde ilçe kaymakamlığı ve belediye başkanlığı tarafından düzenlenen iftar yemeğinde şehit ve gazi aileleri bir araya geldi.

Asef Çoban Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar yemeğine Gürün Kaymakamı Reşit Özer Özdemir, Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, kurum amirleri ve şehit aileleri ile gaziler katıldı. İftar yemeğinde şehit ve gazi ailelerine seslenen Başkan Çiftçi, “Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Yurdumuzun bütünlüğüne göz diken düşmanlara rabbimiz fırsat vermesin. Bu vatan uğruna canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anarken, gazilerimize hayırlı uzun ömürler diliyoruz. Bizler şuan onların sayesinde buradayız.” dedi.

Şehit ve gazi ailelerinin asla yalnız olmadığını söyleyen Kaymakam Özdemir: “Kıymetli ailelerimiz sizler yalnız değilsiniz. İşte bugün burada Gürün yanınızda, bütün ülke sizlerin yanında. Bu akşam vesilesiyle şehitlerimizi rahmetle, minnetle bir kez daha yad ediyoruz.” dedi.