Şehitler için dua edildi

Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan İl Müftüsü Yusuf Akkuş, “Rabbimiz; bu vatan uğruna canlarını seve seve feda eden şehitlerimizle bizleri cennetinde buluştursun inşallah. Bu topraklar; bu topraklar uğuruna canlarını seve seve feda eden şehitlerimizin kanlarıyla yoğrulmuştur. Rabbimiz; şehitlerimiz ruhlarına ithafen okuduğumuz Kur'an tilavetlerini ve dualarımızı kabul buyursun. Anadolu'nun ve İslam coğrafyasının her yerinden; Kosova'dan, Şam'dan, Bağdat'tan, Beyrut'tan, Kahire'den, Üsküp'ten, Saraybosna'dan, gelen ve Çanakkale'de canlarını feda eden şehitlerimizi ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum” dedi.

Sohbet sonrası cami cemaati tarafından şehitlerin ruhlarına ithafen okunan hatimlerin duası yapıldı. Program sonunda ise cemaate poğaça ve süt ikramında bulunuldu.