Şehitlerin anısı sınıf kapılarında yaşatılacak

Sivas'ın Suşehri ilçesinde ilçe nüfusuna kayıtlı 16 şehidin anısını yaşatmak için Semiha Yıldırım Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde sınıf kapıları şehitlerin fotoğraflarıyla kaplandı.

Suşehri Semiha Yıldırım Anadolu İmam Hatip Lisesi, okul aile birliği ve Suşehri İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneğince organize edilen şehitleri anma programı çerçevesinde ilçe nüfusuna kayıtlı 16 adet şehidin fotoğrafı sınıf kapılarına kaplama olarak yapıldı. Düzenlenen programda konuşan Semiha Yıldırım Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Yakup Topçu,"Öğrencilerimizde şehadet bilincini geliştirmek, vatan millet duygularını arttırmak ve gelecek nesillere şehitlerimizin hatırasını aktarabilmek için arkadaşlarımızla böyle bir çalışma yaptık."dedi.

Programa katılan şehit yakınları sınıf kapılarındaki fotoğrafları görünce duygulu anlar yaşadılar. Daha sonra şehitler için Kur'anı Kerim okutularak dualar edildi. Programa Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, İlçe Emniyet Müdürü Halil Uludağ, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Duran Vuranok, kurum amirleri şehit yakınları ve öğrenciler katıldı.