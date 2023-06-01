İhlas Haber Ajansı

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Sel kısmen yolu trafiğe kapattı

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde etkili olan sağanak yağmur trafikte aksamalara neden oldu.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde etkili olan sağanak yağmur trafikte aksamalara neden oldu.


Sivas'ın Şarkışla ilçesinde etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağmur kısa süre sonra sele neden oldu. Sel sonrası Altınyayla ilçesi ile Şarkışla ilçesi arasında bulunan yol kısmen trafiğe kapandı. Selin getirdiği çamur ve taş parçaları sonrası bazı araçlar yoldan geçemedi. Dere kenarında bulunan ağaçların bir kısmı ise suya gömüldü.

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