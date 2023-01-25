Selçuk Ortaokulu çifte kupa aldı

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Basketbol İl Temsilciliği organizesinde Sivas'ta “Okullar arası yıldızlar basketbol il birinciliği” müsabakaları düzenlendi.

4 Eylül Spor Salonunda düzenlenen il birinciliği maçlarına kızlar da 4, erkekler de ise 6 takım katılarak kıyasıya mücadele etti. Yıldızlar kategorisinde düzenlenen basketbol maçlarında takımlar dereceye girebilmek ve gruplarda Sivas'ı temsil edebilmek için ter döktü.

Heyecan dolu maçlar sonunda erkekler ve kızlarda Selçuk Ortaokulu şampiyon olarak çifte kupa aldı. Erkeklerde Behrampaşa Ortaokulu ikinci, Mehmet Akif İnan Ortaokulu üçüncü ve Özel Akademi Yeni Çizgi Ortaokulu dördüncü oldu. Kızlarda ise Lütfi Fikret Tuncel Ortaokulu ikinci, Behrampaşa Ortaokulu üçüncü ve Cumhuriyet Üniversitesi Ortaokulu ise dördüncü oldu.

Kızlar ve erkeklerde şampiyon olan Selçuk Ortaokulu, grup maçlarında Sivas'ı temsil etmeye de hak kazandı.

Maçlar sonunda dereceye giren takımlar için ödül töreni düzenlendi. Dereceye giren sporculara madalyaları, okullara ise kupalarını Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Aytaç Keklik, Gençlik ve Spor Okul Sporları Şube Müdürü Ergün Çoban ile antrenörler takdim etti.