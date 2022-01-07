Selçuklu sultanı ölümünün 802. Yıl dönümünde anıldı

İzzeddin Keykavus, ölümünün 802. yılında Sivas'ta kendisi tarafından yaptırılan medresenin içerisindeki kabri başında anıldı.

Sivaslılar, Anadolu Selçuklu devletinin tanınmış sultanlarından I. İzzeddin Keykavus'ı ölümünün yıl dönümünde unutmadı. Keykuvas, vefatının 802 yıl dönümünde kendisi tarafından inşa ettirilen Şifahiye medresesi içerisindeki kabri başında anıldı. Anma programına, Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca, Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca ve vatandaşlar katıldı. Keykavus için kabri başında dualar edildi.