Selde tarım arazileri zarar gördü, iş yerlerini su bastı

Sivas'ın Gürün ve Gemerek ilçelerinde etkili olan sağanak sele neden oldu, tarım arazileri zarar gördü ve iş yerlerini su bastı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sarı kodla uyardığı illerden biri olan Sivas'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Gemerek ve Gürün ilçelerinde etkili olan yağışlar sonrası su baskınları oluştu. Gemerek ilçe merkezinde bulunan bazı işyerleri ve ekili bahçeler selden etkilendi. İşyerini su basan vatandaşlar suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. İlçede bazı cadde ve sokaklar sel nedeniyle ulaşıma kapandı. Belediye ekipleri iş makinaları ile selin önüne set kurdu. Gürün ilçesine bağlı Sularbaşı ve Sarıca köylerinde ise oluşan sel ev ve tarım arazilerini olumsuz etkiledi. Sarıca köyünde oluşan sel köy sokaklarında tahribata neden olurken Sivas ile Malatya'nın Kuluncak ilçesini birbirine bağlayan yol ulaşıma kapandı. Selin getirdiği taşlar yolu ulaşıma kapatırken köy mezarlığı da zarar gördü. Sularbaşı köyünde ise sulama kanalları taştı. Taşan sular ekili tarım arazilerine zarar verdi. Sellerin oluştuğu anlar vatandaş kamerasına yansıdı.