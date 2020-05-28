“Senin 15 Dakikan Başkasının Bir Ömrü Olsun” kampanyasına tam destek

Birçok personelin ve öğrencinin katıldığı etkinlikte Kızılay'a destek verildi.

Üniversite Rektör'ü Prof. Dr. Mehmet KUL öncülüğünde; akademik, idari, işçi personelin ve öğrencilerin katılımıyla düzenlenen etkinlikte Kızılay tarafından başlatılan “Senin 15 Dakikan Başkasının Bir Ömrü Olsun” kampanyasına destek verildi. Rektörlük binasında gerçekleştirilen Kan Bağışı etkinliğine ilişkin açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Mehmet KUL, Kızılay tarafından yürütülen ‘Senin 15 Dakikan Başkasının Bir Ömrü Olsun' kampanyasına tüm akademik ve idari personel ve öğrencilerle destek vermek istediklerini dile getirdi. Bu kapsamda Türk Kızılay'ı Sivas Şubesi Kan Bağışı aracını Üniversitenin yerleşke alanına davet ettiklerini belirten Kul, “ Bu davete icabet ettikleri için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Yapılan her bağışın hem insanın kendi sağlığı hem de başkalarının hayatını kurtarmak açısından insani bir davranış olduğu düşüncesiyle hareket ediyor, etkinlikler düzenlemeye gayret ediyoruz. Bilhassa Korona virüsle mücadele ettiğimiz bugünlerde kan stoklarının azalması hasebiyle, normal bir zamandan daha fazla önem arz eden bu tür destek ve iş birliğine daha çok ihtiyacımız olduğunu düşünerek herkesi gönüllü kan bağışı yapmaya davet ediyorum. 15 dakikamızı ayırarak insanların hayatını kurtarmaya âdeta şifa olmaya vesile olabiliriz” ifadelerine kullandı.

Rektör Prof. Dr. Mehmet KUL, kampanyaya destek veren akademik, idari personele ve öğrencilere teşekkür etti.