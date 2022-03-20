Serkan Özbalta'dan istifa sinyali!

DG Sivasspor deplasmanından 2-1 mağlubiyetle ayrılan Altay'da Teknik Direktör Serkan Özbalta maçın ardından, “Kulübümüzün yetkilileri ile nezaket çerçevesinde görüşüp, prosedürü kulüp müdürümüz ve yöneticilerimiz ile görüşüp sunacağız. Artık devam edemeyeceğim bilgisini kendilerine sunacağım” dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Sivasspor deplasmanından 2-1 yenilgiyle ayrılan Altay'da Teknik Direktör Serkan Özbalta, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Müsabakayı değerlendirerek sözlerine başlayan Özbalta, “Buraya gelirsen Sivasspor'un Adana maçı morali ile sahaya çıkacağını biliyorduk. Ama puan olarak çok rahat değillerdi. Bizim burada alacağımız üç puan aramızdaki farkı beş puana düşürecekti. Başka takımları da 37 puan bandına çekebileceğimizi düşünerek geldik. Oyun istediğimiz gibi gidiyordu. 1-0'ı tahmin ediyorduk. Soğukkanlı oyunu tercih ettik. Çok güzel oyundan ziyade doğru oyun bizim için önemliydi. Doğru da oynadığımızı düşünüyorum. Sivasspor'un kenardan gelip orta keseceğini de tahmin ediyorduk. Buna karşı bazı önlemler almak istedik. Ortayı kestirmezseniz ceza sahası içerisindeki ne kadar rakip oyuncu bulunulup bulunmadığını bir önemi kalmaz. Çok uyarmama rağmen oyuncularımda bu noktada dalgınlıklar oldu. O çıkışlarda eksik kaldılar. Başarısız oldukları pozisyonun birinde gol yedik. Ardından da Sivasspor'un kalecisinin hızlı oyuna başlaması, bizim kalecinin biraz önde yakalanması ile yediğimiz golle buradan mağlup ayrılıyoruz. Lig bitmedi, 8 hafta var. Ama işler hiç kolay değil. Bir yerden alıp takımı bir yere getirdik. Bu süreçten sonra daha sağlıklı bir ortamda çalışmak gerekiyor. Bunu sağlamak içinde ben ve ekibim elinden geleni yapacak” dedi.

“Çok sevdiğim bir camia”

Bir gazetecinin, “İstifanızı yönetime sunacağınız söyleniyor. Neler söylemek istersiniz?” şeklindeki sorusuna Özbalta, “Milli takım arası olduğu için oyuncularımıza izin verdik. Kulübümüzün yetkilileri ile nezaket çerçevesinde görüşüp, prosedürü kulüp müdürümüz ve yöneticilerimiz ile görüşüp sunacağız. Ben Altayspor kulübü ile olan akdimde artık devam edemeyeceğim bilgisini kendilerine sunacağım. Ben bu kulüpte forma giyip terlettim. Çok sevdiğim bir camia. Kulübe zarar vermeden, kendi kimlik, kişilik ve karakterimize de zarar vermeden, hem teknik adam hem de insanı kişilik değerlerime de zarar gelmeden dostça ayrılmak için bir plan ve program yapacağız” yanıtını verdi.