SESOB Başkanı Demirgil: “Deprem konutları Sivas'a yapılsın”

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hakan Demirgil, Sivas'ta binlerce depremzede ailelerinin yaşadığını belirterek, yapılacak olan konutların bir bölümünün de Sivas'a yapılmasını istedi.

Kahramanmaraş merkez üstü 11 ili etkileyen depremlerin ardından illerde bulunan binaların büyük bir kısmı yıkılmış, hasarlı binalarda kullanılmaz hale gelmişti. Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hakan Demirgil, Sivas ve Sivaslılar olarak depremzede ailelere en güzel şekilde hizmet vermeye, mağduriyetlerini gidermeye çalıştıklarını ifade ederek, TOKİ tarafından deprem bölgelerine yapılacak konutların bir bölümünün de Sivas'a yapılmasının önerdi.

“Sivas deprem riskinin az olduğu iller arasındadır”

Kahramanmaraş ve Hatay başta olmak üzere 11 ilde meydana meydana gelen depremde evlerin yıkıldığını ve vatandaşların başka şehirlere yerleştirildiğini, bu şehirlerden birinin de Sivas olduğunu vurgulayan SESOB Başkanı Hakan Demirgil, “Depremzede vatandaşlarımızın yaraları sarılmaya devam ediyor. Deprem sonrasında evleri yıkılan çadırlara, misafirhanelere ve KYK yurtlarına yerleştirilen kardeşlerimizin ihtiyaçları karşılanıyor. Devletimiz de ev konusunda çalışmalarını sürdürüyor. TOKİ tarafından depremzede vatandaşlarımız için yapılacak konutların bir bölümünün Sivas'a yapılmasına talibiz. Sivas'ımız fay hattı üzerinde olmayan, yerleşim olarak da deprem riskinin az olduğu iller arasındadır. Depremzede vatandaşlarımızın da yerleşeceği en güzel illerden bir tanesi de Sivas'tır. Bu nedene Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak TOKİ tarafından yapılacak konutların bir bölümünün Sivas'a yapılarak ailelerin Sivas'a yerleşmesini istiyoruz” dedi.

Deprem için en güvenilir iller arasında Sivas'ın olması nedeniyle önemli olduğunu ve Nuri Demirağ Organize Sanayi Bölgesinde yapılacak yatırımlarla istihdamında artacağına dikkat çeken Başkan Hakan Demirgil, “ Nuri Demirağ Organize Sanayi Bölgemizde çok sayıda fabrikamızın inşaat çalışmaları devam ediyor. Bu fabrikalarımız yakın bir zamanda üretime geçtiği zaman iş konusunda sıkıntı yaşanmayacaktır. Fabrikaların yapılması ile birlikte yapılacak olan konutlarda kalacak vatandaşlarımızın istihdamı da sağlanacaktır” diye konuştu.

Başkan Demirgil, depremzedeler için yapılacak olan TOKİ konutlarının bir bölümünün Sivas'a yapılması için gerekli girişimlerde bulunulması gerektiğini belirterek, başta Sivas milletvekilleri olmak üzere, Sivaslı bürokratları, siyasi partileri göreve davet etti.