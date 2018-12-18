Sevgi barınakları öğrencilere hayvan sevgisi aşılayacak

Sivas'ta 'Okul Sevgi Barınakları Projesi' kapsamında 6 anaokulun bahçesine küçük hayvan barınakları yapıldı. Barınaklara yerleştirilen hayvanlarla öğrencilere hayvan sevgisi, merhamet, sahiplik, demokrasi gibi değerlerin kazandırılması hedefleniyor.

Sivas'ta 2023'e Doğru Eğitimde Değişim Dönüşüm Hareketi Kapsamı'nda hazırlanan 'Okul Sevgi Barınakları Projesi' ile ilk olarak pilot olarak belirlenen 6 anaokulun bahçelerinde uygun yerler belirlendi. Okul-aile birliklerinin de destekleriyle okulların bahçelerinde hayvanların kalacakları sevgi barınaklar oluşturuldu. Daha sonra Sivas Belediyesi ile görüşülerek Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilite Merkezi'nden hayvanlar alınarak barınaklara yerleştirildi. Proje ile öğrencilere hayvan sevgisi, merhamet, sahiplik, demokrasi gibi değerin kazandırılması hedefleniyor. İlerleyen zamanlarda projenin diğer okullarda da yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Proje kapsamında Melek Reşit Hanım Anaokulu'nda Sivas Valisi Salih Ayhan, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla anaokulu bahçesine kurulan barınağın açılışı yapıldı. Vali Ayhan, öğrencilerin 'Tarçın' adını verdikleri köpeği öğrenciler ile birlikte sevdi. Daha sonra okulun konferans salonuna geçilerek okulun öğrencileri tarafından hazırlanan mini tiyatro gösteri seyredildi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas'ta değişim ve dönüşüm hareketi kapsamında bir çalışma başlattıklarını ifade ederek, "Bunun da okullarda saha yansımalarını görmeye başladık. Temel anlamda arkadaşlara özellikle şunu söyledim, okullardan elimizi ayağımızı çekmeyeceğiz. Fiziken de mutlaka okullarımıza uğrayacağız. Okullarımızda hayvan barınakları, sevgi barınakları yani çocuklarımızın bu tür sosyal sorumluluk projelerini önemsenmesi, farkındalık oluşturması, merhamet duygularının artması ve okula bağımlılıklarını özellikle arzu ediyoruz. Okullarımızı daha sempatik daha eğlenceli, aşırı ders yükü olmadan eğlenceli ortamlar haline getirmeye çalışmalıyız. Aşırı akademik baskı aşırı ders yükü değil, eğlenerek öğrenmelerini sağlayacağız." dedi.