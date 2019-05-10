Sevgilisiyle konuşması için telefonunu verdi hayatının şokunu yaşadı

Olay, bugün öğle saatlerinde Sivas'ın Kaleardı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Buğrahan Berdan isimli genç, sokakta yürürken yanına gelen başka bir genç, cep telefonunun şarjının bittiğini belirtip kız arkadaşını arayabilmek için cep telefonunu istedi. Hiç tanımadığı gence güvenen Berdan, 2 bin 800 TL ödeyerek iki ay önce satın aldığı telefonu bu gence verdi. Kimliği bilinmeyen şahıs telefonu aldığı gibi kaçarak uzaklaştı. Berdan ise yardımcı olmak için verdiği telefonunu geri almak için büyük çaba harcadı ise de şahsı yakalayamadı. Berdan, kısa süre içerisinde durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise şahsın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

"Bir anda aldı kaçtı"

Kapkaça uğrayan Buğrahan Berdan ise şahsın telefonu bir anda alıp kaçtığını belirterek "Benden telefonumu kız arkadaşını aramak için aldı. Ondan sonra kaşla göz arasında kayboldu. Şimdi ise telefonumu arıyoruz. Bir anda aldı kaçtı. Şu an ise hala kayıp. Telefonu 2 bin 800 liraya almıştım. Alalı ise 2 ay oldu" dedi.

Buğrahan Berdan isimli genç ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken polis alınan eşkal doğrultusunda şüpheliyi bir saat içerisinde aynı mahallede, bir evin bahçesindeki kümesin içerisinde saklanmaya çalışırken yakaladı.