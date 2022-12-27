Sevimliliği ile sokak hayvanlarının karnını doyuruyor

Sivaslı Mehmet Arslan isimli esnaf, Boncuk isimli sevimli köpeğiyle fotoğraf çektirmek isteyenlerden toplanan bağışlarla hem Boncuk hem de sokak hayvanları için mama alıyor. Boncuk sevimliliği sayesinde hem kendi hem de sokak köpeklerinin karnını doyururken yılbaşı öncesi yılbaşı konsepti ile gelirini ikiye katladı.

Yılbaşı konsepti gelirini arttırdı

Boncuğun sahibi Mehmet Arslan, farkındalık oluşturmak için böyle bir karar aldığını belirterek, “Köpeğimin hal ve hareketlerini beğenen vatandaşlar fotoğraf çektiriyordu. Bunu bir farkındalık projesine dönüştürmek istedik. Yaz ayarından buyana sokak hayvanları için mama parası topladık. Devam ettirmeyi planlamıyorduk fakat Konya'da barınakta bulunan hayvanlara yapılanları gördükten sonra kendimizi daha fazla sorumlu hissettik. Yılbaşına yakın bu kampanyaya devam etmeye başladık. Böyle değişik bir konsept geldi aklımıza. Vitrinimin bir kısmını tamamen boncuğa ayırdım ve arkadaşları adına yeniden mama parası toplamaya başladık. Sağ olsun insanlarda bu konulara baya duyarlı. Amacımız toplumsal bir farkındalık oluşturmak. İnsanalar bu canlılarında bizim hayatımızın bir parçası olduğunu bilsinler. Saçma sapan yorumlarda geliyor. Aklımıza farklı şeyler sokmaya çalışanlar oluyor. Ben 3-5 kuruşa kalmış bir insan değilim. Hayvan hakları derneklerinde tanıdıklarım var. Boncuk adına bir sosyal medya sayfası açtım ve kumbaradan çıkan paraları orada canlı şekilde paylaşıyorum. Ne kadar topladığını herkes görüyor ve faturalı bir şekilde mamasını alıp hayvan haklarına gönderiyorum. Onlarda ihtiyaçlı hayvanlara ulaştırıyorlar. Güzel bir sosyal farkındalık oluşturduk ve çoğu insandan tebrik mesajı da alıyoruz” dedi

Evcil köpek sokak hayvanlarının karnını doyurdu

Boncuk ile fotoğraf çektiren Nuray Gül, farkındalık projesini desteklediklerini ifade ederek, “Çok güzel bir kampanya bizlerinde katılım sağlaması çok güzel. İnsanların hayvanlara daha duyarlı davranmaları çok önemli. Bende evimde iki tane köpeğe bakıyorum. Onların da bir canlı olduğunu ve ihtiyaçlarının olduğunu kimsenin unutmaması gerekiyor. Bu soğuk havalarda sokakta ki canlılarımızı unutmayalım. Onlara da destekte bulunalım. Boncuk arkadaşlarının da mama parasını çıkarmaya çalışıyor lütfen destek olalım” diye konuştu.

“Kendisi bu sokağın maskotu”

Gökhan Yurtsal ise Boncuğun sokağın maskotu haline geldiğini belirterek, “Boncuğun kumbarasına para attım kendisi bu sokağın maskotu. Kampanyayı yapan arkadaşımızı da tanıyoruz. Kumbarada biriken paralarla mama alıp buralarda ve uzak yerlerde dağıtım yapıyor. Kendisine o konuda kefiliz. İnsanlar gelip gönül rahatlığıyla destek olabilirler. Arkadaşımızı tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.