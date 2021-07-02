Sevindiren tablo, aşılama yüzde 60 oranına ulaştı

Sivas'ta korona virüsle mücadele kapsamında Sivas'ta aşılama oranı yüzde 60 seviyelerine ulaştı.

Sivas'ta Covid-19'la mücadelede ve aşılama çalışmalarında büyük mesafe kat edildi. Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas İl Sağlık Müdürü F. Selçuk Moğulkoç, Numune Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Kenan Kaygusuz ve Halk Sağlığı Başkanı Dr. Sefa Metin'le bir araya gelerek, salgının kontrolü ve aşılamada gelinen son durumu değerlendirdi. Sivas'ta 2 Temmuz saat 16.00 itibariyle 1. doz aşı uygulanan kişi sayısı 269 bin 469, 2. doz aşı uygulanan kişi sayısı 130 bin 357 olmak üzere toplam 406 bin 388 kişiye Covid-19 aşısı uygulandığı bildirildi.

Sivas'ta vaka sayıları büyük oranda düştü

Vali Salih Ayhan, Türkiye genelinde olduğu gibi Sivas'ta da salgının kontrolü noktasında başarılı bir süreç yönetildiğini ifade ederek, “Yatan hasta sayısı ve günlük yapılan testler dikkate alındığında, yaz yoğunluğu olmasına rağmen salgının seyrinin azaldığını ifade etmek istiyorum. Salgın döneminde azim ve gayretle çalışan sağlık çalışanlarına emekleri için teşekkür ediyorum. İlimizin nüfusu 2 Temmuz itibariyle 2 katına çıktı. Nüfus artışı daha önceleri bizleri çok ciddi anlamda tedirgin ediyordu. Ancak alınan tedbirler ve aşılama oranının yüksek olması nedeniyle vaka sayılarında düşüş yaşanmaya başlandı.” dedi.

Nüfusun yüzde 60'ı aşılandı

İl genelinde aşılama oranının yüzde 60 civarında olduğunu ifade eden Vali Ayhan, “Coğrafyamız çok geniş olmasına rağmen hastanelerimizde vatandaşımıza aşıya ulaşım konusunda en iyi illerden bir tanesiyiz. Sağlık Bakanlığımızın 15 Temmuz'a kadar halkımızın yüzde 70'ni aşılama hedefi var. İnşallah Sivas olarak bizde önümüzdeki iki hafta içinde bu hedefe ulaşacağız” diye konuştu.

Bazı vatandaşların aşılamada direnç gösterdiğine dikkat çeken Vali Ayhan, sağlık çalışanlarının ise aşılamanın toplumun hassasiyet göstermesi gereken bir konu olduğu yönünde sahada ikna çalışmaları yürüttüğünü belirtti.

Aşı olmayan vatandaşlara çağrıda bulunan Vali Ayhan, “Bazı vatandaşlarımızın aşı ile ilgili bilgi kirliliğine itibar etmemelerini, bilim insanlarına kulak vermelerini istiyoruz. Şehrin valisi olarak bende 3. doz aşımı yakında olacağım. Normalleşen hayatın devam etmesi için herkesin üzerine düşen görevi yapması gerekiyor. Tedbirleri elden bırakmayalım. İnşallah Eylül ayında okullar açılacak, hayat daha da normalleşecek” ifadelerini kullandı.