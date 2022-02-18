İhlas Haber Ajansı

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Seyir halindeki araç alev aldı

Sivas’ın Gürün ilçesinde seyir halinde olan araç bir anda alev aldı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde seyir halinde olan araç bir anda alev aldı.


Edinilen bilgilere göre olay Sivas'ın Gürün ilçesi Karayar Mahallesi'nde yaşandı. H.K., kontrolündeki Mazda marka 58 ABJ 164 plakalı araç, seyir halindeyken motor kısmından yanmaya başladı. Araç sürücüsü H.K., alevi görür görmez arabayı terk etti. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin soğutma çalışması sırasında sokak yaklaşık 40 dakika trafiğe kapatıldı. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken araçta maddi hasar oluştu.

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