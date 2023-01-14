Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Sivas'ın Suşehri ilçesi D-100 karayolu üzerinde seyir halindeki otomobil yanarak kullanılmayacak hale geldi.

Edinilen bilgiye göre olay Sivas'ın Suşehri ilçesi D-100 karayolu üzerinde gerçekleşti. Olayda; İ.K. yönetimindeki 16 F 2868 plakalı otomobil Sarıca Köyü yakınlarında seyir halindeyken yanmaya başladı.

Aracın ön kaputundan dumanlar çıktığını fark eden sürücü otomobilini yol kenarına çekerek araçtan indi. Alevler kısa sürede tüm aracı sardı. Suşehri Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın güçlükle söndürüldü. Yangının elektrik donanımından çıktığı tahmin ediliyor. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.