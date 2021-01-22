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Seyir halindeki tır alev aldı

Sivas’ta seyir halindeki tır alev aldı, dorsede bulunan malzemeler zarar gördü.

Sivas'ta seyir halindeki tır alev aldı, dorsede bulunan malzemeler zarar gördü.


Edinilen bilgiye göre olay geçtiğimiz gece Sivas-Kayseri karayolu Şarkışla ilçesi Pınarbaşı yol ayrımında gerçekleşti. Hareket halinde H. K. İdaresindeki 60 ED 480 plakalı çekici tırın 60 TZ 983 plakalı dorsesinde yangın çıktı. Yangın Şarkışla Belediyesi itfaiye ekipler tarafından söndürüldü. Dorsenin tekerlek kısmında başladığı düşünülen yangında maddi hasar oluştu.

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