İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sibirya soğukları göl ve ırmağı dondurdu

Sibirya soğuklarının yaşandığı Sivas’ta hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye düşmesiyle gölet ve ırmak buz tuttu.

Sibirya soğuklarının yaşandığı Sivas'ta hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye düşmesiyle gölet ve ırmak buz tuttu.


Sivas'ta geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Sibirya soğuklarının yaşandığı kentte termometreler sıfırın altında 15 dereceyi gösterdi. Serpincik Gölet'i ve Türkiye'nin en uzun ırmağı olan Kızılırmak buz tuttu. Serpincik Gölet'i ve Kızılırmak'ın yüzeyinin buzla kaplanmasıyla kartpostallık görüntüler oluştu. Buz tutan Serpincik Göleti'nin üzerinde yürüyen bir vatandaş dışarıdan bakıldığında göletin karlar altında kaldığını ve buz kalınlığının 15 santimetreye kadar ulaştığını söyledi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.