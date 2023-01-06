Sibirya soğuklarının yaşandığı şehirde göl dondu

Sibirya soğuklarının yaşandığı, geceleri hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü Sivas'ta, Ulaş Gölü'nün yüzeyi kısmen buz tuttu.

Sibirya soğuklarının hissedildiği Sivas'ta hava sıcaklığı sıfırın altına düştü. Anadolu'nun en soğuk illerinden biri olan Sivas'ta hayat donmaya başladı. Kent merkezine uzaklığı yaklaşık 30 kilometre olan Ulaş ilçesindeki Ulaş Gölü de soğuklardan nasibini aldı. Gece saatlerinde termometrelerin sıfırın altında 10 dereceyi gösterdiği ilçede birçok yabani kuşa ev sahipliği yapan gölün yüzeyi kısmen buz tuttu. Gölde yüzen ördek ve karabatakların gölün yüzeyinin buz tutmasıyla gölün yüzeyinde yürümeleri görüntülendi. Göl, havadan da görüntülendi.

"Donmayan kısımda karabataklar yüzüyor"

Gölde oluşan manzaranın tadını çıkartan Hamit Buğra Karcı, göl yüzeyinin donmayan kısmında karabatakların yüzdüğünü ve güzel görüntüler oluştuğunu belirterek, "Gölün yüzeyi yüzde 90 buz tutmuş durumda. Donmayan kısmında karabataklar yüzüyor. Hava sıcaklıkları geceleri eksi 8'i görüyor, gündüzleri ise 5 dereceye çıkıyor. Bu göl geçen sene bu aylarda tamamen buz tutuyordu ve insanlar üzerinde yürüyordu. Şimdi ise yüzde 90'lık bir kısmı buz tutmuş. Orta kısımda ördekler sürekli hareket halinde olup yüzdüğü için buz tutmayan bölge var. Ben de bu manzaranın tadını çıkarıp geziyorum" şeklinde konuştu.