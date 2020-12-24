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Sıcaklık eksi 10'a düştü, Hafik gölü dondu

Hava sıcaklığının sıfırın altında eksi 10 dereceye düştüğü Sivas’ta, Hafik ilçesindeki Hafik gölünün yüzeyi buz tuttu.

Hava sıcaklığının sıfırın altında eksi 10 dereceye düştüğü Sivas'ta, Hafik ilçesindeki Hafik gölünün yüzeyi buz tuttu.


Sivas'ta geçtiğimiz günlerde etkisini hissettiren kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Hafik ilçesinde gece saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceye düştü. Dondurucu soğuğun etkisiyle ilçe merkezine 2 kilometre mesafede bulunan Hafik gölünün yüzeyi buz tuttu. Buzla kaplanan gölde kartpostallık görüntüler oluştu. Yüzeyi buzla kaplanan göl üzerinde bir kedi oynarken gölde yaşayan kuşlar ise güzel görüntüler oluşturdu. Öte yandan yüzeyi buzla kaplanan göl havadan görüntülendi.

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